21:33
Общество

Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ

Прошла встреча курсантов и офицерского состава Академии ГКНБ КР с президентом Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызской Республики, почетным консулом Индонезии в КР, ветераном органов национальной безопасности Эдуардом Кубатовым.

По данным пресс-центра ГКНБ, Кубатов рассказал о добившихся результатах в альпинизме.

«Эдуард Кубатов входит в состав 50 лучших альпинистов мира. За свои спортивные достижения и поднятие рейтинга страны в альпинизме удостоен государственной награды «Манас» III степени. Альпинист рассказал о службе в органах национальной безопасности, усилия которых были направлены в основном на устранение внешних угроз, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом. Встреча была насыщенной и интересной своим содержанием», — говорится в сообщении.

В конце выступления Эдуард Кубатов передал библиотеке академии свою книгу «Мой Эверест» и пожелал успехов курсантам и офицерам.
Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ
