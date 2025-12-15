Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — ноябрь 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 628,6 миллиарда сомов и по сравнению с 11 месяцами 2024-го вырос на 10,2 процента. По итогам десяти месяцев рост составлял 10 процентов.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйвером экономики по итогам ноября стало производство фармацевтической продукции (в 1,9 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 34,5 процента), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 33,7 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Как растет ВВП

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

Промышленность

При этом на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,3 процента, отраслей товарного производства — 35,3 процента и чистых налогов на продукты — 15,4 процента.

Объем промышленного производства за 11 месяцев этого года составил 685 миллиардов 931,7 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 11 процентов. В отличие от января — ноября 2024-го, он обеспечен повышением объемов производства:

фармацевтической продукции — в 1,9 раза;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 34,5 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 33,7 процента;

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 27,9 процента;

химической продукции — на 21,5 процента;

добычи полезных ископаемых — на 15,3 процента;

производства одежды и текстиля — на 9,6 процента.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 29 процентов, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 15,6 процента, грузоперевозках — 11,9 процента, оптовой и розничной торговле — 9,5 процента.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на рост повлияло увеличение производства электричества на 8,1 процента.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды на 23,3 процента.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 1,5 процента).

Инвестиции в основной капитал

Повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — ноябрем прошлого года обеспечил рост внутренних источников финансирования на 18,2 процента. Внешние инвестиции выросли на 17,5 процента. Их общий объем за 11 месяцев достиг 283 миллиардов 246,1 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в январе — ноябре 2025 года (более 82 процентов от общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, образования, жилья, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Прогнозы по экономике

Как ожидается, годовой рост экономики Кыргызстана составит около 10 процентов, повторяя итоги предыдущих лет. Это происходит благодаря ускорению инфраструктурного и жилищного строительства и высокому росту внутреннего спроса.

Одной из основных проблем экономики республики на данный момент остается инфляция. С начала этого года она уже достигла 8,3 процента и вышла из целевого коридора Национального банка в 5-7 процентов. В годовом выражении инфляция еще больше — 9,2 процента.

Ее рост связан в основном с влиянием продовольственных цен, тарифов на электроэнергию и внутреннего спроса.

Читайте по теме Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11 процентов

В итоге Нацбанк в конце ноября 2025-го вновь повысил учетную ставку — до 11 процентов. По идее, это должно снизить спрос на кредиты, в том числе потребительские, и немного замедлить инфляцию.

По мнению аналитиков Евразийского фонда стабилизации и развития, в 2026–2028 годах кыргызская экономика замедлится до +6,4, +6 и +5,5 процента. Они также ожидают и замедления роста

инфляции. По мнению экспертов, ее средний уровень вернется в пределы целевого диапазона НБ КР благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и охлаждению экономики.