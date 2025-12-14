Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожидается сход лавин

С 13 по 15 декабря 2025 года в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана прогнозируются сход лавин и снежные заносы, предупреждает Кыргызгидромет.

В свою очередь в Министерстве транспорта и коммуникаций предостерегают водителей о том, что дороги будут скользкими, местами гололед и призывают соблюдать дистанцию не менее 500 метров.

В ведомстве перечислили перевалы, где возможен сход лавин: