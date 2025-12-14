12:57
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожидается сход лавин

С 13 по 15 декабря 2025 года в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана прогнозируются сход лавин и снежные заносы, предупреждает Кыргызгидромет.

В свою очередь в Министерстве транспорта и коммуникаций предостерегают водителей о том, что дороги будут скользкими, местами гололед и призывают соблюдать дистанцию не менее 500 метров.

В ведомстве перечислили перевалы, где возможен сход лавин:

  • 121–138 километр автодороги Бишкек — Ош (перевал Тоо-Ашуу);
  • 198–255 километр (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);
  • 68–74 и 86–101 километры автодороги Ала-Бука — Каныш-Кыя (перевал Чапчыма);
  • 0–3 километр автодороги Красная Горка — Ак-Таш;
  • 40–90 километр автодороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу;
  • 45–90 километр автодороги Каракол — Энилчек (перевал Чон-Ашуу);
  • 326–349 километр автодороги Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад (перевал Кок-Арт).
