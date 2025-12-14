09:48
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 14 декабря в Бишкеке было в 1944 году

Самым холодным 14 декабря в Бишкеке было в 1944 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −28,3 градуса.

Самым теплым — в 1971-м, когда температура составила +22,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со средней температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 декабря в столице облачно. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +4.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354521/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 13 декабря в Бишкеке было в 1944 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 6 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 30 ноября в Бишкеке было в 1952 году
Температурные рекорды. Самым холодным 29 ноября в Бишкеке было в 1952 году
Температурный рекорд: 26 ноября в Бишкеке стало самым теплым за всю историю
Температурные рекорды. Самым холодным 23 ноября в Бишкеке было в 1960 году
Температурные рекорды. Самым холодным 22 ноября в Бишкеке было в 1960 году
Температурные рекорды. Самым холодным 16 ноября в Бишкеке было в 1937 году
Температурные рекорды. Самым холодным 15 ноября в Бишкеке было в 1937 году
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Когда и&nbsp;сколько будут отдыхать кыргызстанцы в&nbsp;2026&nbsp;году: график выходных Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
14 декабря, воскресенье
09:46
Турнир «Мурас». В 1/4 финала сыграют восемь команд, включая президентскую Турнир «Мурас». В 1/4 финала сыграют восемь команд, вкл...
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 14 декабря в Бишкеке было в 1944 году
09:15
Заторы на горных дорогах Кыргызстана: МЧС информирует о ситуации
09:00
Неделя-24. Парламент без трех депутатов, и почему Ташиев поругался с родней
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, суббота
21:32
«Золотую» окаменелость животного возрастом 450 миллионов лет нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: днем дожди
20:52
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро
19:00
В Кыргызстане утвердили типовой устав для вузов и послевузовских учреждений
18:17
Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты