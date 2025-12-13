14:56
После установки колючей проволоки на границе КР с Таджикистаном появятся камеры

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил после завершения установки проволочных заграждений на кыргызско-таджикской границе оснастить этот участок системой видеонаблюдения. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Баткенскую область. 

По его словам, установка камер необходима для постоянного контроля ситуации на границе. При этом Камчыбек Ташиев подчеркнул, что одних технических средств недостаточно — вдоль линии границы нужно также построить дороги для полноценного патрулирования.

Глава ГКНБ отметил, что пересечение государственной границы людьми и перемещение товаров должно осуществляться исключительно через официальные контрольно-пропускные пункты.

В ходе инспекции Камчыбеку Ташиеву также доложили, что колючая проволока типа «Егоза», используемая при демаркации границы, в настоящее время производится в исправительных колониях страны. Ранее подобные заграждения закупались за рубежом.

Работы по инженерному обустройству кыргызско-таджикской границы продолжаются.
