Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 13 декабря в Бишкеке было в 1944 году

Самым холодным 13 декабря в Бишкеке было в 1944 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -27,5 градуса.

Самым теплым — в 1988-м, когда температура составила +19,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет -1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со среднемесячной температурой -13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со средней температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 декабря в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +5.
