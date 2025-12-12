17:06
Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT

В Кыргызстане растет спрос на цифровые решения и, как следствие, на IT-специалистов. Путь в профессию для многих начинается еще в школе. Уже несколько лет «Яндекс Кыргызстан» развивает в стране бесплатные образовательные курсы по программированию — для школьников и учителей. О том, как они устроены, сколько человек уже прошли обучение и почему компания делает ставку именно на образование, рассказала руководитель международных социальных проектов «Яндекса» Мария Тимофеева.

Офлайн-школы и летние курсы

Один из ключевых образовательных проектов «Яндекса» в Кыргызстане — школа программирования для старшеклассников, работающая с 2023 года. Занятия здесь бесплатные, но попасть на них могут не все: перед началом обучения проводится отбор.

«Сначала школа существовала только в офлайн-формате. Было шесть групп на базе лицеев и гимназий наших партнеров. Занятия бесплатные, но мы всегда проводим отбор ребят, потому что нужно довольно хорошо знать математику. Также нужна высокая мотивация, поскольку занятия проходят в течение всего учебного года два раза в неделю», — рассказывает Мария Тимофеева.

За 2023–2024 годы школу программирования окончили более 100 человек. Программа ориентирована не только на теорию: школьники изучают Python и решают прикладные задачи, которые дают практический результат уже во время учебы.

«Обучение проходят дети в возрасте от 14 до 17 лет. Это позволяет дать очень хорошую базу для поступления в технические вузы. Кроме того, школьники участвуют в олимпиадах и иногда уже начинают зарабатывать — выполнять фриланс-заказы благодаря программированию и глубокому знанию Python», — говорит Мария Тимофеева.

Со временем стало понятно, что сложная программа школы подходит не всем сразу. Тогда «Яндекс» запустил летний мини-курс, в рамках которого школьники за месяц могли познакомиться с основами Python и понять, интересно ли им это направление. Обучение проходило в онлайн-формате.

«Цель этих курсов сначала показать детям, зачем вообще нужен Python, и дать возможность им попробовать свои силы — решить первые задачи в простом формате», — поясняет Мария Тимофеева.

В 2025 году после онлайн-курсов 120 человек поступили в школу программирования. Всего сегодня в ней обучаются 250 школьников.

Образование как долгосрочная стратегия

Кроме того, «Яндекс Кыргызстан» запустил отдельные курсы для учителей, чтобы помочь им лучше преподавать информатику.

Сейчас доступны бесплатные онлайн-курсы по Python и нейросетям для преподавателей информатики и других предметов из разных регионов страны. Регистрация продлится до 15 декабря.

«Мы помогаем учителям с методикой преподавания — теми базовыми вещами, которые они закладывают в школе. Делимся методическими материалами, рассказываем, как готовить учеников к олимпиадам и выстраивать учебный процесс. Последний набор на эти курсы уже собрал более двух с половиной тысяч регистраций и набор продолжается», — говорит специалист.

По ее словам, за последние годы «Яндекс» направил около 9 миллионов сомов на образовательные проекты в Кыргызстане.

«Мы очень верим в образование как в долгосрочную инвестицию. Это не быстрый эффект, но именно он дает устойчивые изменения. Мы готовим специалистов не только для «Яндекса» — мы готовим их в целом для рынка и верим, что это помогает развиваться всей IT-сфере в стране», — заключила Мария Тимофеева.
