Как учитель информатики из села Арашан готовит детей к цифровому будущему

Фото из личного архива. Путь Болотбека Кулмирзаева в профессию начался в 1995 году

В школе имени Стрельниковой в селе Арашан Чуйской области информатику изучают с пятого по девятый класс один-два часа в неделю. Здесь учителем-предметником работает 53-летний Болотбек Кулмирзаев — в образовании он уже 30 лет. В сельскую школу он пришел, узнав, что там нет преподавателя информатики. Чтобы ученики могли глубже погрузиться в мир информационных технологий, педагог использует современные цифровые инструменты и продолжает совершенствовать свои навыки.

«Буду преподавать до пенсии»

Фото из личного архива. К преподаванию Болотбек Кулмирзаев вернулся несколько лет назад, после переезда с семьей в село Арашан

Путь Болотбека Кулмирзаева, в профессию начался в 1995 году. После успешного окончания КНУ по специальности «Информатика и прикладная математика» молодой специалист устроился в южное отделение Академии наук, где занимался информационным и программным обеспечением научных исследований. Параллельно преподавал компьютерную грамотность и основы графики в детском образовательном центре «Мээрим», позже обучал работе с компьютером учителей и врачей в рамках международных проектов. В разные годы работал IT-специалистом в частных компаниях и пробовал себя в предпринимательстве.





К преподаванию Болотбек Атамырзаевич вернулся несколько лет назад, после переезда с семьей в село Арашан. В сельской школе, куда пошел учиться старший сын, не оказалось учителя информатики.

«Сын попросил: «Отец, приходите к нам преподавать». Я подумал и согласился. Сейчас, помимо уроков, веду кружки по информатике для учащихся пятых и шестых классов. Свою профессию люблю и планирую работать до пенсии», — улыбается агай.

«Если берусь за дело, делаю на пять»

Фото из личного архива. Задача учителя — не только передавать знания, но и постоянно развиваться

По словам Болотбека Кулмирзаева, задача педагога — не только передавать знания, но и постоянно развиваться, совершенствуя навыки и методы обучения. А поскольку он обучает программированию на Python семиклассников, было интересно, что нового в этой области можно почерпнуть для себя.

Про бесплатные онлайн-курсы от «Яндекса» для учителей информатики узнал из соцсетей. Программа включает три направления: «Нейросети», «Python: основы» и «Python: практика».

«Курсы можно проходить в любое удобное время, что важно — у педагогов обычно очень высокая нагрузка. Теоретический материал представлен на простом и понятном языке, нет ничего лишнего. Практическая часть включает больше 100 задач с автопроверкой. Задания продуманы, можно решать разными способами с неограниченным количеством попыток. Программа оказалась действительно полезной. Я смог систематизировать и расширить знания по Python. А направление по нейросетям дало понимание принципов работы ИИ, с которым раньше был знаком лишь поверхностно. Теперь применяю GPT-модели для создания заданий, презентаций и проверки работ учащихся, а также знакомлю детей с нейросетями», — делится учитель.

Болотбек Атамырзаевич сказал, что во время обучения часто обращался к справочнику по Python на платформе курсов, делал конспекты и старался решить все задачи. «Было интересно, появился азарт: хотелось набрать максимальное количество баллов. Если я берусь за дело, делаю на пять», — заметил он.

«Над задачами сидели вместе с сыном»

Для участия в программе Болотбек Кулмирзаев зарегистрировался в начале июля и за месяц прошел весь курс. За компьютером засиживался вечерами.

«В семье произошло радостное событие — родился третий сын. К ребенку нужно было вставать по ночам, а курсы помогали не заснуть», — шутит глава семейства.

Его старший сын — выпускник Школы программирования «Яндекса» для учащихся 14-17 лет. Сертификат об успешном завершении обучения был преимуществом при зачислении в колледж, куда парень поступил в прошлом году.

Фото из личного архива. Онлайн-курсы помогли сделать учебный план более удобным и понятным

«Когда я проходил свои курсы, мы с сыном сидели над задачами в разных комнатах. В начале программы задания достаточно простые, а ближе к концу усложняются — даже опытному программисту приходится задуматься. Я решал, как преподаватель, прямым методом, чтобы детям было понятно. А сын писал более сложный код. Для него это тоже было полезно, ведь он всерьез интересуется программированием», — говорит Болотбек Атамырзаевич.

«Ключевой ресурс — человеческий капитал»

Полученный теоретический и практический опыт педагог активно использует в работе. Доступ к готовым методическим материалам сохраняется и после завершения курсов, что позволяет обратиться к ним в любой момент. На платформе также можно регистрировать школьников для прохождения адаптированного курса по программированию.

«Урок в школе длится всего 45 минут, и за это время нужно успеть объяснить теорию, дать задание и получить обратную связь от учеников. В таких условиях важно грамотно выстроить учебный процесс. Онлайн-курсы помогли сделать учебный план более удобным и понятным, а также включить в него больше практических заданий для подготовки школьников к олимпиадам», — добавляет Болотбек Кулмирзаев.

По его мнению, учителям важно повышать компетентность в области информационных технологий, чтобы проводить интересные уроки и давать знания в доступной форме. Именно образование и подготовка квалифицированных специалистов могут приумножить человеческий капитал и обеспечить устойчивое развитие страны.