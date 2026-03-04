10:58
Спорт

«Яндекс Кыргызстан» стал официальным спонсором футбольного клуба «Дордой»

«Яндекс Кыргызстан» поддержит футбольный клуб «Дордой» и выступит официальным спонсором команды. Соответствующее соглашение подписали руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов и директор ФК «Дордой» Бакыт Бекбердинов.

Сотрудничество рассчитано на весь сезон 2026 года и подразумевает финансовую поддержку клуба, а также совместные инициативы по развитию и популяризации футбола в стране.

«Яндекс Кыргызстан» впервые поддержал клуб в 2025 году в рамках подготовки к финалу Кубка Кыргызстана. Финал прошел на новом стадионе в Кара-Суу с участием президента Садыра Жапарова и завершился победой клуба «Дордой» со счетом 2:1 над «Мурас Юнайтед».

 

Поддержка футбольного клуба поможет спортсменам расти и развиваться — от усиления подготовки игроков до обеспечения современной и удобной экипировкой.

В рамках партнерства на форме команды клуба появится логотип сервисов «Яндекс Go».
Ссылка: https://24.kg/sport/364432/
просмотров: 368
