Экономика

«Яндекс Кыргызстан» оплатил более 1,25 миллиарда сомов налогов в 2025 году

В прошлом году «Яндекс Кыргызстан» оплатил в бюджет страны более 1,25 миллиарда сомов налогов.

Кроме того, с 1 сентября по 31 декабря 2025-го в качестве налогового агента «Яндекс Кыргызстан» удержал и перечислил в бюджет страны более 238 миллионов сомов подоходного налога и страховых взносов за водителей и курьеров, выполняющих поездки и заказы на доставку в сервисах «Такси», «Доставка» и «Еда» в приложении «Яндекс Go».

Указанные налоги и взносы, перечисляемые за водителей и курьеров, не являются частью комиссии сервисов «Яндекс Go», они направляются в бюджет Кыргызстана. Новый порядок освободил курьеров и водителей, сотрудничающих с сервисами «Яндекс Go», от необходимости покупать патент или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самостоятельно сдавать налоговую отчетность.
