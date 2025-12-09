16:43
Общество

Верховный суд впервые запускает трансляцию открытых судебных заседаний

Верховный суд Кыргызстана объявил о запуске пилотного проекта по открытой видеотрансляции реальных судебных заседаний. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Инициатива реализуется во исполнение новых норм Уголовно-процессуального кодекса и в рамках курса на дебюрократизацию государственной службы. В ноябре — декабре начата видеосъемка судебных разбирательств по различным категориям дел.

По данным ВС, цель проекта — сделать правосудие более прозрачным и доступным для населения. Статья 290 УПК КР позволяет по ходатайству участников процесса или по инициативе суда проводить онлайн-трансляции заседаний в реальном времени — на телевидении, радио и в интернете.

Все видеозаписи размещаются в свободном доступе на YouTube-канале Верховного суда «Жогорку сот Верховный суд». Любой желающий может посмотреть, как проходит реальное судебное разбирательство.

В суде отмечают, что материалы предназначены для просветительских целей. Коммерческое использование и распространение без разрешения не допускаются. Съемка проводится строго в рамках закона — при наличии разрешения суда и с соблюдением интересов правосудия.

Проект, по мнению инициаторов, должен повысить правовую культуру и доверие граждан к судебной системе.
