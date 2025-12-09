В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, с 1 по 7 декабря на территории Кыргызстана выявлено 23 тысячи 254 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Согласно его сведениям, за неделю зафиксировали:

1 тысячу 733 случая управления авто без соответствующих документов;

281 факт управления автомобилем в состоянии опьянения;

187 нарушений, связанных с незаконной тонировкой стекол;

1 тысячу 9 нарушений со стороны пешеходов;

3 тысячи 236 случаев нарушения правил эксплуатации транспортных средств;

24 факта автохулиганства;

4 тысячи 148 случаев превышения установленной скорости;

12 фактов управления машиной с поддельными госномерами;

9 тысяч 591 случай других нарушений ПДД.

Всего 3 тысячи 33 автомобиля помещены на штрафстоянку за различные нарушения.

В ГУОБДД МВД призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и напомнили о необходимости обеспечения безопасности на дорогах.