Общество

В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, с 1 по 7 декабря на территории Кыргызстана выявлено 23 тысячи 254 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Согласно его сведениям, за неделю зафиксировали:

  • 1 тысячу 733 случая управления авто без соответствующих документов;
  • 281 факт управления автомобилем в состоянии опьянения;
  • 187 нарушений, связанных с незаконной тонировкой стекол;
  • 1 тысячу 9 нарушений со стороны пешеходов;
  • 3 тысячи 236 случаев нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
  • 24 факта автохулиганства;
  • 4 тысячи 148 случаев превышения установленной скорости;
  • 12 фактов управления машиной с поддельными госномерами;
  • 9 тысяч 591 случай других нарушений ПДД.

Всего 3 тысячи 33 автомобиля помещены на штрафстоянку за различные нарушения.

В ГУОБДД МВД призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и напомнили о необходимости обеспечения безопасности на дорогах.
