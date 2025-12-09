В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, с 1 по 7 декабря на территории Кыргызстана выявлено 23 тысячи 254 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Согласно его сведениям, за неделю зафиксировали:
- 1 тысячу 733 случая управления авто без соответствующих документов;
- 281 факт управления автомобилем в состоянии опьянения;
- 187 нарушений, связанных с незаконной тонировкой стекол;
- 1 тысячу 9 нарушений со стороны пешеходов;
- 3 тысячи 236 случаев нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
- 24 факта автохулиганства;
- 4 тысячи 148 случаев превышения установленной скорости;
- 12 фактов управления машиной с поддельными госномерами;
- 9 тысяч 591 случай других нарушений ПДД.
Всего 3 тысячи 33 автомобиля помещены на штрафстоянку за различные нарушения.
В ГУОБДД МВД призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и напомнили о необходимости обеспечения безопасности на дорогах.