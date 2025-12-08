В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру

В Токтогуле установили памятник Садыр хану (Садыру Арзымат уулу), одному из выдающихся лидеров кыргызов XVIII века. Открытие стало частью подготовки к празднованию его 310-летнего юбилея, который в этом году отмечается по решению кабмина.

Историки напоминают, что Садыр Арзымат уулу сыграл ключевую роль в переселении саяков из Кетмен-Тобо в Талас, поддержав инициативу Эсенгула Болот уулу. Это решение стало важным вкладом в укрепление кыргызских земель и поддержание единства родов в XVIII веке.

Ожидается, что мероприятия, посвященные юбилею Садыр хана, продолжатся, а сбор и систематизация сведений о его жизни и деятельности помогут шире раскрыть его роль в истории кыргызского народа.