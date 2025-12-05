21:42
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке сносят временные постройки возле старого автовокзала

Управление по контролю за землепользованием продолжает демонтаж временных сооружений. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула по решению комиссии мэрии Бишкека в связи с завершением срока аренды сносят временные объекты.

«Всего демонтируется 6 капитальных объектов, после чего будет освобождено 700 квадратных метров муниципальной земли. Этот участок хотят озеленить и благоустроить. По поручению мэра Айбека Джунушалиева в Бишкеке продолжается масштабная работа по очистке и благоустройству территории всех школ города. За 11 месяцев 2025 года демонтировано более 9 тысяч объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353629/
просмотров: 663
Версия для печати
Материалы по теме
Снос музыкального училища имени Куренкеева накрыл центр Бишкека облаком пыли
В Бишкеке снова прошел рейд против незаконной рекламы
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева
В Бишкеке очистили русло реки Аламедин: снесли кафе и незаконные постройки
В Маевском айыльном аймаке Бишкека снесены фундаменты 17 жилых домов
Киоски и незаконные конструкции демонтируют на улице Гоголя в Бишкеке
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Абдрахманова и Киевской
Семье, чей дом снесли для расширения улицы в городе Ош, построили новое жилье
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
5 декабря, пятница
21:26
В Бишкеке состоится международный фестиваль оперного искусства В Бишкеке состоится международный фестиваль оперного ис...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 декабря: без осадков
20:48
Netflix объявил о покупке Warner Bros.
20:25
В Бишкеке сносят временные постройки возле старого автовокзала
20:12
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 5 декабря. Столица на 8-м месте