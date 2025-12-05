В Бишкеке сносят временные постройки возле старого автовокзала

Управление по контролю за землепользованием продолжает демонтаж временных сооружений. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула по решению комиссии мэрии Бишкека в связи с завершением срока аренды сносят временные объекты.

«Всего демонтируется 6 капитальных объектов, после чего будет освобождено 700 квадратных метров муниципальной земли. Этот участок хотят озеленить и благоустроить. По поручению мэра Айбека Джунушалиева в Бишкеке продолжается масштабная работа по очистке и благоустройству территории всех школ города. За 11 месяцев 2025 года демонтировано более 9 тысяч объектов», — говорится в сообщении.