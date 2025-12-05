10:42
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года

Фото из интернета. Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года

Кабинет министров Кыргызстана внес изменение в постановление правительства, регулирующее порядок пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Документ опубликован в целях обеспечения условий, необходимых водителям легковых такси для получения лицензий.

Согласно поправке, срок, с которого требования к обязательному лицензированию вступают в силу, переносится с 1 декабря 2025 года на 1 февраля 2026-го.

Как уточняется, изменение коснется пункта 194 правил организации пассажирских перевозок.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступило в силу 1 декабря этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353522/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Лицензирование частных школ в Кыргызстане автоматизировали
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
Мэрия Бишкека усиливает контроль за электросамокатами, мопедами и такси
Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси
Анализ: жители Бишкека чаще передвигаются на личном транспорте
В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси
В Кыргызстане упрощают процедуру лицензирования частных школ
В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
10:37
Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для анатомического донорства Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для ан...
10:35
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
10:31
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
10:28
Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации
10:22
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?