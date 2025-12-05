Фото из интернета. Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года

Кабинет министров Кыргызстана внес изменение в постановление правительства, регулирующее порядок пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Документ опубликован в целях обеспечения условий, необходимых водителям легковых такси для получения лицензий.

Согласно поправке, срок, с которого требования к обязательному лицензированию вступают в силу, переносится с 1 декабря 2025 года на 1 февраля 2026-го.

Как уточняется, изменение коснется пункта 194 правил организации пассажирских перевозок.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступило в силу 1 декабря этого года.