Общество

Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление, которым впервые на национальном уровне утверждаются требования к оценке безопасности систем искусственного интеллекта, а также отдельные стандарты для ИИ высокого риска. Документ разработан на основе Цифрового кодекса и направлен на регулирование быстро развивающейся сферы.

из интернета
Фото из интернета. Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ

Постановлением утверждены:

  • требования к методике оценки безопасности ИИ-систем;
  • правила по управлению рисками для систем высокого уровня опасности;
  • критерии прозрачности, объяснимости, контролируемости, точности, надежности и цифровой устойчивости таких систем;
  • требования к качеству данных, используемых в ИИ высокого риска;
  • требования к технической документации, которую должны иметь разработчики и владельцы подобных решений.

Согласно документу, все владельцы ИИ-систем, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, обязаны:

  1. Выполнять меры, предусмотренные постановлением.
  2. Проводить оценку безопасности систем искусственного интеллекта на всех этапах их жизненного цикла.
  3. При выявлении того, что система относится к высокорисковым:
  • привести ее в полное соответствие с обязательными требованиями;
  • внедрить систему управления рисками;
  • разработать и опубликовать техническую документацию, а также обеспечить доступность связанных документов в соответствии с Цифровым кодексом.

Постановление начнет действовать через 15 дней после вступления в силу Цифрового кодекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353520/
