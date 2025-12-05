Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление, которым впервые на национальном уровне утверждаются требования к оценке безопасности систем искусственного интеллекта, а также отдельные стандарты для ИИ высокого риска. Документ разработан на основе Цифрового кодекса и направлен на регулирование быстро развивающейся сферы.
Постановлением утверждены:
- требования к методике оценки безопасности ИИ-систем;
- правила по управлению рисками для систем высокого уровня опасности;
- критерии прозрачности, объяснимости, контролируемости, точности, надежности и цифровой устойчивости таких систем;
- требования к качеству данных, используемых в ИИ высокого риска;
- требования к технической документации, которую должны иметь разработчики и владельцы подобных решений.
Согласно документу, все владельцы ИИ-систем, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, обязаны:
- Выполнять меры, предусмотренные постановлением.
- Проводить оценку безопасности систем искусственного интеллекта на всех этапах их жизненного цикла.
- При выявлении того, что система относится к высокорисковым:
- привести ее в полное соответствие с обязательными требованиями;
- внедрить систему управления рисками;
- разработать и опубликовать техническую документацию, а также обеспечить доступность связанных документов в соответствии с Цифровым кодексом.
Постановление начнет действовать через 15 дней после вступления в силу Цифрового кодекса.