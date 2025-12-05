Кабинет министров Кыргызстана принял постановление, которым впервые на национальном уровне утверждаются требования к оценке безопасности систем искусственного интеллекта, а также отдельные стандарты для ИИ высокого риска. Документ разработан на основе Цифрового кодекса и направлен на регулирование быстро развивающейся сферы.

Фото из интернета. Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ

Постановлением утверждены:

требования к методике оценки безопасности ИИ-систем;

правила по управлению рисками для систем высокого уровня опасности;

критерии прозрачности, объяснимости, контролируемости, точности, надежности и цифровой устойчивости таких систем;

требования к качеству данных, используемых в ИИ высокого риска;

требования к технической документации, которую должны иметь разработчики и владельцы подобных решений.

Согласно документу, все владельцы ИИ-систем, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, обязаны:

Выполнять меры, предусмотренные постановлением. Проводить оценку безопасности систем искусственного интеллекта на всех этапах их жизненного цикла. При выявлении того, что система относится к высокорисковым:

привести ее в полное соответствие с обязательными требованиями;

внедрить систему управления рисками;

разработать и опубликовать техническую документацию, а также обеспечить доступность связанных документов в соответствии с Цифровым кодексом.

Постановление начнет действовать через 15 дней после вступления в силу Цифрового кодекса.