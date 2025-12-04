Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев

Кыргызстанцы не хотят работать грузчиками мусора. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил начальник муниципального предприятия «Тазалык» Жолдошбек Чуштуков.

По его словам, особенно летом усугубляется проблема с кадрами — мусоровозы есть, но нет то водителя, то грузчика.

«Скажу открыто — мы наняли в качестве эксперимента 10 грузчиков-пакистанцев от безысходности. Кадровый голод в городе. На следующий год планируем нанять от 50 до 100 граждан Пакистана. Мы постоянно пишем о вакансиях на нашей страничке в соцсетях, даем объявления на телевидении и радиоузлах на крупных базарах. Средняя зарплата у нас составляет 40-45 тысяч сомов, но некоторые ребята, которые грузят тоннами, получают до 80-90 тысяч сомов. И даже на такую зарплату не приходят люди. Это специфическая работа», — посетовал Жолдошбек Чуштуков.

На заседании также подняли вопрос ликвидации контейнерных площадок в частном секторе. Депутат Рысбай Аматов отметил, что пакеты, вынесенные в день вывоза мусора на улицу, разносятся по округе ветром или собаками. Он предложил предусмотреть хотя бы одну площадку на 500 — 1 тысячу метров.

«Там, где нет контейнерных площадок и налажен подворовой вывоз, порядка намного больше. Главное — приучить население. Это ответственность граждан хранить мусор у себя и вовремя выносить его на улицу. Мы не можем сообщать точные часы вывоза с учетом пробок и выхода техники из строя», — заметил Жолдошбек Чуштуков.

Напомним, контейнеры для частного сектора можно приобрести в МП «Тазалык» в рассрочку.