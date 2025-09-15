Контейнеры для частного сектора. МП «Тазалык» в Бишкеке предусмотрело рассрочку

В Бишкеке контейнеры для частного сектора можно приобрести в муниципальном предприятии «Тазалык» в рассрочку. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замдиректора МП Бааркан Иманакунова.

По ее словам, после массового демонтажа мусорных площадок и контейнеров жители для своего удобства могут приобрести пластиковые контейнеры, но за свой счет.

Читайте по теме Будет как в Америке. Зачем в Бишкеке демонтируют мусорные площадки

«На основании распоряжения мэрии города МП «Тазалык» с июня занимается реализацией контейнеров. Наша цель — сделать их ниже рыночной стоимости. Берем напрямую у производителей — из Китая и Ирана, проверяем качество, чтобы пластик был устойчив к зимним морозам и летней жаре, был прочным — не разбился и не потрескался, когда сотрудники предприятия вывозят мусор», — сказала Бааркан Иманакунова.

По ее данным, цена 120-литрового пластикового контейнера составляет 2,5 тысячи сомов, 240-литрового — 3,6 тысячи, 320-литрового — 5,2 тысячи.

«Мы провели мониторинг, у нас дешевле на 500 — 1 тысячу сомов», — добавила Бааркан Иманакунова.