Общество

Будет как в Америке. Зачем в Бишкеке демонтируют мусорные площадки

В Бишкеке работают над улучшением качества вывоза мусора. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель директора столичного муниципального предприятия «Тазалык» Бааркан Иманакунова.

По ее словам, идет работа по массовому демонтажу мусорных площадок в частном секторе, где нет многоэтажных домов.

«У граждан возникает самый главный вопрос — где хранить мусор? К нам поступает много обращений, жалоб. Мы ведем разъяснительные работы с МТУ, квартальными и жителями о том, что хранить нужно дома, так как это частный сектор, до дня вывоза мусора по графику. Допустим, это среда и четверг», — сказала Бааркан Иманакунова.

Она добавила, что люди для удобства могут приобрести пластиковые контейнеры объемом 120, 240 и 320 литров.

«В прошлом году реализован пилотный проект по внедрению пластиковых контейнеров для частного сектора. Очень удобная вещь. Это прежде всего эстетика. В других странах, к примеру, в американских фильмах, показывают улицы, вдоль которых красиво стоят контейнеры. Все аккуратно, чисто, в определенный день мусоровоз забирает отходы. К такому же опыту мы хотим перейти и в Бишкеке. Поэтому идет массовый демонтаж утвержденного комиссионно списка мусорных площадок и контейнеров», — отметила замдиректора «Тазалыка».

Не будет жалоб, если человек о себе позаботится и купит этот контейнер. Собаки и кошки, а также ветер не будут разносить мусор по округе. Он будет спокойно храниться, никому не мешать и своевременно вывозиться.

Бааркан Иманакунова

Ранее сообщалось, что в городе отныне вынос мусора разрешен только вечером — с 18.00 до 24.00.
