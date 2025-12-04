12:43
Общество

В части Бишкека отключили холодную воду

В части Бишкека сегодня отключили подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Район отключения ограничен:

  • улицей Куланак по Молдокулова и улицей Куйручук до Кулмурзаева;
  • пожарной насосной станцией — микрорайоном «Солнечный», улицей Куйручук, 24/1.

Под отключение попали жилые дома по улице Молдокулова, детские сады № 25 и «Мекендин келечеги», ЦСМ № 13, школа № 103.

Отключение водоснабжения связано с аварийными работами на водоводе Д-225 миллиметров по улице Молдокулова, 1/3.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
