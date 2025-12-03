В Бишкеке 4 декабря отключат холодную воду еще в одном районе

В части Бишкека 4 декабря отключат подачу холодной воды с 10.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения:

улицы Селекционная, Муромская, Биримдик, Жайыла Баатыра.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе Д-250 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.