В Бишкеке 4 декабря отключат холодную воду еще в одном районе

В части Бишкека 4 декабря отключат подачу холодной воды с 10.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения:
- улицы Селекционная, Муромская, Биримдик, Жайыла Баатыра.
Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе Д-250 миллиметров.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.