17:49
Общество

В части Бишкека 4 декабря отключат холодную воду

В части Бишкека 4 декабря отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения ограничен улицами:

  • Садырбаева, Ташаузской, Циолковского, Чукотской и Бакаева.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе на улицах Бакаева (Д-300 миллиметров) и Ташаузской (Д-100 миллиметров).

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
