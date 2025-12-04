Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу

Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября. Его разрабатывали муниципалитет и российский НИИ перспективного градостроительства, опираясь на концепцию японского бюро Nikken Sekkei. Цель документа — задать долгосрочный вектор развития столицы: от транспорта и зеленых зон до социальной инфраструктуры.

Фото мэрии Бишкека. Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября

Среди «якорей» будущего Бишкека — четыре крупных объекта, которые должны изменить карту города:

республиканский медицинский кластер на юго-востоке;

аквапарк у Ала-Арчинского водохранилища недалеко от аэропорта «Манас»;

новый автовокзал рядом с новым Ошским рынком;

современный ипподром в малоосвоенной северной части столицы.

Информация о них неоднократно звучала как на официальных презентациях, так и в комментариях архитекторов и градостроителей.

Проект генплана сейчас активно обсуждают эксперты и горожане, мэрия обещает доработать его с учетом замечаний. Общественные слушания по районам назначили на конец декабря.

1. Медицинский кластер в «Кок-Жаре»: «город больниц» вместо разрозненных стационаров

Ключевой социальный объект Генплана — единый медицинский кластер в районе жилмассива «Кок-Жар», на юго-востоке Бишкека. Идея «медицинского городка» закреплена указом президента: туда планируют перенести крупные республиканские стационары — Национальный госпиталь, онкоцентр, кардиологический центр, инфекционную больницу, туберкулезный, психоневрологический диспансеры и другие специализированные учреждения.

Фактически это новый «город больниц» на несколько тысяч коек, рассчитанный на пациентов из всей республики. В проекте генплана предполагается, что к 2050 году в Бишкеке будут около 37 стационаров общей мощностью свыше 25,9 тысячи коек и 65 поликлиник.

Зачем это Бишкеку?

Сейчас крупные больницы сконцентрированы в центре города, куда тяжело добраться из новых жилых массивов, а ближайшие улицы перегружены машинами. Перенос значительной части стационаров в жилмассив «Кок-Жар» должен разгрузить центр Бишкека от потоков «медицинского» транспорта и ускорить время доезда машин скорой помощи до клиник. Кроме того, кластер позволит построить современные больницы по единым стандартам, а не достраивать новые блоки к старым зданиям.

Параллельно Генплан предусматривает утроение количества станций скорой помощи — с 7 до 20 и более подстанций по всем районам.

Эксперты отмечают несколько проблем, связанных с кластером:

Транспортная доступность. К медицинскому кластеру надо подвести не только магистрали, но и общественный транспорт высокой вместимости, иначе пациенты и персонал все равно будут ехать через перегруженный центр.

Судьба зданий старых зданий больниц. Участки в центральной части Бишкека крайне привлекательны для девелоперов: есть риск, что вместо соцобъектов там появятся очередные высотки.

Кадровый вопрос. Концентрация в одном районе десятков учреждений говорит о необходимости появления здесь же социальной инфраструктуры и жилья для медиков.

Пока в Генплане есть ответы лишь на часть этих вопросов.

2. Аквапарк у «Манаса»: новый туристический магнит на севере

Еще один заметный объект — крупный аквапарк и парк развлечений в северной части города, в зоне Ала-Арчинского водохранилища по направлению к международному аэропорту «Манас». О планах создать здесь рекреационный кластер заявляли в «Бишкекглавархитектуре» в рамках обсуждения Генплана и подчеркивали, что это должен быть объект республиканского масштаба.

Фото из интернета. Еще один заметный объект — крупный аквапарк и парк развлечений в северной части города, в зоне Ала-Арчинского водохранилища

Выбор места не случаен: территория находится между городом и аэропортом — это удобная точка для привлечения туристов, которые могут заехать сюда по пути, например, на Иссык-Куль, или на обратной дороге. Рядом в планах строительство новых жилых комплексов и формирование зеленого пояса вокруг водохранилища, что Генплан рассматривает как важный элемент климатической устойчивости столицы.

Для жителей северных и западных окраин города это может стать первым крупным общественным пространством с прогулочными зонами и аттракционами. Сейчас большинство семейных развлечений сосредоточено в центре или на юге Бишкека.

Кроме того, новый объект вписывается в одну из главных задач Генплана — усилить роль Бишкека в международных туристических маршрутах и диверсифицировать экономику за счет сферы услуг, а не только торговли.

Главные вопросы, которые задают экологические активисты и специалисты по водным ресурсам, - сможет ли город позволить себе еще один крупный водоем с учетом дефицита воды в летний период?

Пока нет ответов и на вопросы, как аквапарк повлияет на режим Ала-Арчинского водохранилища и прилегающих сельхозугодий и не превратится ли магистраль к «Манасу» в постоянную пробку без альтернативного общественного транспорта?

Эксперты предлагают увязать проект с программой водосбережения и сразу планировать высокотехнологичные системы рециркуляции и очистки воды, иначе аквапарк рискует стать символом неустойчивого потребления.

3. Новый автовокзал у Ошского рынка: попытка разгрузить центр

Третий крупный объект — автовокзал у нового Ошского рынка вдоль трассы Бишкек – аэропорт «Манас». Проект прописан в транспортном разделе Генплана как часть масштабной модернизации логистики: вместе с вокзалом планируется создать новую железнодорожную линию, обходные трассы и развязки.

Сейчас междугородние и пригородные автобусы и маршрутки обслуживаются несколькими площадками, часть которых фактически выросла стихийно. Это создает транспортный хаос в центральной части города, особенно на его западных выездах.

Согласно проекту, автовокзал должен стать узлом пересадки между междугородним, пригородным и городским транспортом, а рядом предполагается развитие торгово-складской инфраструктуры и сервисов для пассажиров.

Для жителей это может означать сокращение количества маршруток, заходящих глубоко в Бишкеке, и уменьшение пробок.

Градостроители предупреждают: один автовокзал еще не решает проблему, если:

не введут жесткое регулирование въезда междугороднего транспорта в Бишкек;

узел не свяжут с будущей трамвайной сетью и высокочастотными автобусными маршрутами;

вокруг вокзала появятся только стихийная застройка и рынки вместо организованной пересадочной площади.

В этом смысле новый автовокзал — проверка на способность мэрии реализовать комплексные транспортные решения, а не отдельные объекты.

4. Новый ипподром: спорт и девелопмент между Бишкеком и пригородом

Четвертый объект — новый ипподром в северной и мало освоенной части столицы. О планах построить современный конноспортивный комплекс в пригородной зоне сообщали после того, как снесли «Ак-Кулу».

Фото из интернета. Четвертый объект — новый ипподром в северной и мало освоенной части столицы

Почему ипподром выносят на север? Причин несколько:

земля под старым комплексом у центра города стала слишком дорогой, чтобы сохранять там малооэтажные сооружения;

новые кварталы нуждаются в общественных пространствах и спортивных объектах, а ипподром можно совместить с парком, велодорожками и рекреацией;

северная часть Бишкека в Генплане прописана как один из резервов развития, где предусмотрены новые магистрали и центры районов.

Современный ипподром — это не только скачки и кок-бору. При грамотном подходе там могут появиться тренировочная база для сборных по конному спорту и национальным видам игр, площадка для международных соревнований и фестивалей, туристический кластер с этногородком, гостиницами и сервисами.

Но это требует серьезных инвестиций и долгосрочной модели управления. Пока в Генплане обозначено лишь направление развития, а конкретные параметры объекта и сроки его реализации предстоит обсуждать отдельно.

Что дальше?

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года еще не утвердили. Сейчас идут общественные обсуждения. Мэрия обещает учесть результаты опросов горожан и предложения экспертов. Уже понятно, что четыре ключевых объекта — медкластер, аквапарк, автовокзал и ипподром — могут кардинально изменить как карту города, так и привычную жизнь бишкекчан.

От того, насколько детально проработают вопросы транспорта, экологии, водоснабжения и социальных последствий реализации этих мегапроектов, зависит, станет Генплан-2050 шагом к комфортной столице или набором красивых, но трудно реализуемых проектов.