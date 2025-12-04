14:17
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу

Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября. Его разрабатывали муниципалитет и российский НИИ перспективного градостроительства, опираясь на концепцию японского бюро Nikken Sekkei. Цель документа — задать долгосрочный вектор развития столицы: от транспорта и зеленых зон до социальной инфраструктуры.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября

Среди «якорей» будущего Бишкека — четыре крупных объекта, которые должны изменить карту города: 

  • республиканский медицинский кластер на юго-востоке; 
  • аквапарк у Ала-Арчинского водохранилища недалеко от аэропорта «Манас»;
  • новый автовокзал рядом с новым Ошским рынком;
  • современный ипподром в малоосвоенной северной части столицы. 

Информация о них неоднократно звучала как на официальных презентациях, так и в комментариях архитекторов и градостроителей.

Проект генплана сейчас активно обсуждают эксперты и горожане, мэрия обещает доработать его с учетом замечаний. Общественные слушания по районам назначили на конец декабря.

1. Медицинский кластер в «Кок-Жаре»: «город больниц» вместо разрозненных стационаров

Ключевой социальный объект Генплана — единый медицинский кластер в районе жилмассива «Кок-Жар», на юго-востоке Бишкека. Идея «медицинского городка» закреплена указом президента: туда планируют перенести крупные республиканские стационары — Национальный госпиталь, онкоцентр, кардиологический центр, инфекционную больницу, туберкулезный, психоневрологический диспансеры и другие специализированные учреждения.

Фактически это новый «город больниц» на несколько тысяч коек, рассчитанный на пациентов из всей республики. В проекте генплана предполагается, что к 2050 году в Бишкеке будут около 37 стационаров общей мощностью свыше 25,9 тысячи коек и 65 поликлиник.

Зачем это Бишкеку?

Сейчас крупные больницы сконцентрированы в центре города, куда тяжело добраться из новых жилых массивов, а ближайшие улицы перегружены машинами. Перенос значительной части стационаров в жилмассив «Кок-Жар» должен разгрузить центр Бишкека от потоков «медицинского» транспорта и ускорить время доезда машин скорой помощи до клиник. Кроме того, кластер позволит построить современные больницы по единым стандартам, а не достраивать новые блоки к старым зданиям.

Параллельно Генплан предусматривает утроение количества станций скорой помощи — с 7 до 20 и более подстанций по всем районам.

Эксперты отмечают несколько проблем, связанных с кластером:

  • Транспортная доступность. К медицинскому кластеру надо подвести не только магистрали, но и общественный транспорт высокой вместимости, иначе пациенты и персонал все равно будут ехать через перегруженный центр.
  • Судьба зданий старых зданий больниц. Участки в центральной части Бишкека крайне привлекательны для девелоперов: есть риск, что вместо соцобъектов там появятся очередные высотки.
  • Кадровый вопрос. Концентрация в одном районе десятков учреждений говорит о необходимости появления здесь же социальной инфраструктуры и жилья для медиков.

Пока в Генплане есть ответы лишь на часть этих вопросов. 

2. Аквапарк у «Манаса»: новый туристический магнит на севере

Еще один заметный объект — крупный аквапарк и парк развлечений в северной части города, в зоне Ала-Арчинского водохранилища по направлению к международному аэропорту «Манас». О планах создать здесь рекреационный кластер заявляли в «Бишкекглавархитектуре» в рамках обсуждения Генплана и подчеркивали, что это должен быть объект республиканского масштаба.

из интернета
Фото из интернета. Еще один заметный объект — крупный аквапарк и парк развлечений в северной части города, в зоне Ала-Арчинского водохранилища

Выбор места не случаен: территория находится между городом и аэропортом — это удобная точка для привлечения туристов, которые могут заехать сюда по пути, например, на Иссык-Куль, или на обратной дороге. Рядом в планах строительство новых жилых комплексов и формирование зеленого пояса вокруг водохранилища, что Генплан рассматривает как важный элемент климатической устойчивости столицы.

Для жителей северных и западных окраин города это может стать первым крупным общественным пространством с прогулочными зонами и аттракционами. Сейчас большинство семейных развлечений сосредоточено в центре или на юге Бишкека.

 Кроме того, новый объект вписывается в одну из главных задач Генплана — усилить роль Бишкека в международных туристических маршрутах и диверсифицировать экономику за счет сферы услуг, а не только торговли.

Главные вопросы, которые задают экологические активисты и специалисты по водным ресурсам, - сможет ли город позволить себе еще один крупный водоем с учетом дефицита воды в летний период? 

Пока нет ответов и на вопросы, как аквапарк повлияет на режим Ала-Арчинского водохранилища и прилегающих сельхозугодий и не превратится ли магистраль к «Манасу» в постоянную пробку без альтернативного общественного транспорта?

Эксперты предлагают увязать проект с программой водосбережения и сразу планировать высокотехнологичные системы рециркуляции и очистки воды, иначе аквапарк рискует стать символом неустойчивого потребления.

3. Новый автовокзал у Ошского рынка: попытка разгрузить центр

Читайте по теме
Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс

Третий крупный объект — автовокзал у нового Ошского рынка вдоль трассы Бишкек – аэропорт «Манас». Проект прописан в транспортном разделе Генплана как часть масштабной модернизации логистики: вместе с вокзалом планируется создать новую железнодорожную линию, обходные трассы и развязки.

 Сейчас междугородние и пригородные автобусы и маршрутки обслуживаются несколькими площадками, часть которых фактически выросла стихийно. Это создает транспортный хаос в центральной части города, особенно на его западных выездах.

Согласно проекту, автовокзал должен стать узлом пересадки между междугородним, пригородным и городским транспортом, а рядом предполагается развитие торгово-складской инфраструктуры и сервисов для пассажиров.

Для жителей это может означать сокращение количества маршруток, заходящих глубоко в Бишкеке, и уменьшение пробок.

Градостроители предупреждают: один автовокзал еще не решает проблему, если:

  • не введут жесткое регулирование въезда междугороднего транспорта в Бишкек;
  • узел не свяжут с будущей трамвайной сетью и высокочастотными автобусными маршрутами;
  • вокруг вокзала появятся только стихийная застройка и рынки вместо организованной пересадочной площади.

В этом смысле новый автовокзал — проверка на способность мэрии реализовать комплексные транспортные решения, а не отдельные объекты.

4. Новый ипподром: спорт и девелопмент между Бишкеком и пригородом

Четвертый объект — новый ипподром в северной и мало освоенной части столицы. О планах построить современный конноспортивный комплекс в пригородной зоне сообщали после того, как снесли «Ак-Кулу». 

из интернета
Фото из интернета. Четвертый объект — новый ипподром в северной и мало освоенной части столицы

Почему ипподром выносят на север? Причин несколько:

  • земля под старым комплексом у центра города стала слишком дорогой, чтобы сохранять там малооэтажные сооружения;
  • новые кварталы нуждаются в общественных пространствах и спортивных объектах, а ипподром можно совместить с парком, велодорожками и рекреацией;
  • северная часть Бишкека в Генплане прописана как один из резервов развития, где предусмотрены новые магистрали и центры районов.

Современный ипподром — это не только скачки и кок-бору. При грамотном подходе там могут появиться тренировочная база для сборных по конному спорту и национальным видам игр, площадка для международных соревнований и фестивалей, туристический кластер с этногородком, гостиницами и сервисами.

Но это требует серьезных инвестиций и долгосрочной модели управления. Пока в Генплане обозначено лишь направление развития, а конкретные параметры объекта и сроки его реализации предстоит обсуждать отдельно.

Что дальше?

Читайте по теме
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года еще не утвердили. Сейчас идут общественные обсуждения. Мэрия обещает учесть результаты опросов горожан и предложения экспертов. Уже понятно, что четыре ключевых объекта — медкластер, аквапарк, автовокзал и ипподром — могут кардинально изменить как карту города, так и привычную жизнь бишкекчан.

От того, насколько детально проработают вопросы транспорта, экологии, водоснабжения и социальных последствий реализации этих мегапроектов, зависит, станет Генплан-2050 шагом к комфортной столице или набором красивых, но трудно реализуемых проектов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353282/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Не допустить исчезновения исторического облика Бишкека призывает эксперт
В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания
Генплан-2050. Зеленые зоны Бишкека будут увеличены до 2 тысяч 400 гектаров
Генплан. Количество зеленых насаждений в Бишкеке сократилось на 25 процентов
Чем грозит перенаселение Бишкеку, объяснили разработчики Генплана
Генплан-2050. Почему в Бишкеке не будет метро, объяснили разработчики
Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан
Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спекуляции отдельных лиц
Разработчик Генплана: В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
14:17
Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане Регистрация и страховка. Новые правила для электросамок...
14:10
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
14:05
Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы
14:00
Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу
13:58
Google Alert сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 на границе РК и КР