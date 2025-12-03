Кыргызстан и Корея представят ряд премьер спектакля «Семетей»

В рамках сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея в сфере культуры и искусства в 2025 году представят ряд премьер спектакля «Семетей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, проект реализуется в партнерстве с Азиатским культурным центром (ACC) и Министерством культуры КР.

Первая презентация спектакля состоялась 27-28 ноября в Кванджу. Премьерные показы в Кыргызстане пройдут 11-12 декабря в 19.30 на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Спектакль «Семетей» является важным культурным проектом, направленным на продвижение кыргызской культуры на международном уровне, развитие двусторонней культурной дипломатии и укрепление дружеских отношений между странами.