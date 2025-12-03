14:54
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество

Кыргызстан и Корея представят ряд премьер спектакля «Семетей»

В рамках сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея в сфере культуры и искусства в 2025 году представят ряд премьер спектакля «Семетей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, проект реализуется в партнерстве с Азиатским культурным центром (ACC) и Министерством культуры КР.

Первая презентация спектакля состоялась 27-28 ноября в Кванджу. Премьерные показы в Кыргызстане пройдут 11-12 декабря в 19.30 на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Спектакль «Семетей» является важным культурным проектом, направленным на продвижение кыргызской культуры на международном уровне, развитие двусторонней культурной дипломатии и укрепление дружеских отношений между странами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353274/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон»
Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Тактеке»
На международном фестивале в Актау спектакль из Кыргызстана признан лучшим
Бишкекский драмтеатр показал спектакль «Я — Эдит Пиаф» в Молдове
В Оше прошел показ этномюзикла «Раймалы и Бегимай»
Кыргызский театр драмы представил спектакль «Коркут Ата» в Азербайджане
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»
«Шире-Шерине». В Бишкеке состоялась премьера необычного спектакля
Кыргызстанда биринчи жолу инклюзивдик спектаклдин премьерасы болот
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
Проспект Чуй так и&nbsp;не&nbsp;открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не&nbsp;выполнены Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Бизнес
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый ESG-ориентир Центральной Азии «Элдик Банк» — новый ESG-ориентир Центральной Азии
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
3 декабря, среда
14:49
В Иссык-Кульской области жители жалуются на резкий рост числа шакалов В Иссык-Кульской области жители жалуются на резкий рост...
14:39
Кыргызстан и Корея представят ряд премьер спектакля «Семетей»
14:36
Кадастровый план вместо красных и зеленых книг. Что изменится для хозяев земли?
14:22
На пограничном пункте «Достук» в городе Ош устанавливают 45-метровый флагшток
14:09
В Кыргызстане подготовили новые санитарные нормы для частных детсадов