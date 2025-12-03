Генплан. Количество зеленых насаждений в Бишкеке сократилось на 25 процентов

Мэрия Бишкека провела экспертное обсуждение проекта Генерального плана развития города до 2050 года с участием как специалистов, так и всех желающих жителей столицы.

Фото из архива

Один из разработчиков стратегического документа — замдиректора Санкт-Петербургского НИИ перспективного градостроительства Ирина Гришечкина — рассказала о проведенном анализе экологических и инфраструктурных проблем столицы Кыргызстана.

По ее словам, количество зеленых насаждений в городе сократилось на 25 процентов. Бишкек утратил статус самого зеленого города Азии из-за активного жилищного строительства последних лет.

Эксперт также отметила, что в зимний период состояние воздуха в Бишкеке ухудшается в 3-5 раз.

Разработчики Генплана-2050 предлагают перевести частный сектор (в первую очередь, расположенный в западной части столицы) на газовое отопление, установить тепловые насосы и солнечные панели. Выводить транзитный поток на объездные дороги, развивать общественный электротранспорт для ликвидации пробок на дорогах. Также провести реконструкцию очистных сооружений, укрепить береговые линии и расчистить русла рек.

Отмечено, что реализации масштабных планов мешает земельный вопрос. Около 60 процентов территории города занята частными постройками. В связи с чем у мэрии нет возможности возводить новые социальные объекты.