В КР в рамках Всемирных игр кочевников стартует проект «Биримдик кербени»

В Кыргызстане стартует культурный проект «Биримдик кербени». В преддверии VI Всемирных игр кочевников начинается национальная эстафета воды, призванная подчеркнуть ценность влаги и символизировать единство народа. Об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что проект охватывает все регионы страны и вовлекает кыргызстанцев в подготовку к важному международному событию.

Для кыргызского народа вода традиционно является символом жизни, чистоты и духовной преемственности, а в концепции Игр — знаком обновления и единения.

До конца 2025 года регионы проведут отбор воинов — представителей земель, элчилер — выдающихся личностей, а также определят свои сакральные источники.

В июне 2026 года первый баатыр (воин) поднимется к ледникам Хан-Тенгри, чтобы наполнить главный кувшин страны водой, которая будет храниться в Бишкеке как символ национального единства.

В каждом регионе также наполнят свои сосуды водой из священных источников и откроют региональные хранилища воды.

До 15 августа баатыры доставят сосуды в столицу, где они будут выставлены в главном хранилище воды.

Кульминация состоится 31 августа 2026 года на церемонии открытия Всемирных игр кочевников: воды из всех регионов и стран-участниц будут объединены в единый сосуд — как знак согласия и взаимного уважения между народами.