Сюжет: Генплан Бишкека

Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан

Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

В столице проходит презентация и экспертное обсуждение проекта Генерального плана развития Бишкека до 2050 года. В дискуссии участвуют специалисты в сфере градостроительства, архитектуры, транспорта и экологии.

Генплан Бишкека

Генеральный план является стратегическим документом долгосрочного развития. Он направлен на усиление позиций Бишкека, формирование его в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

Мэр города Айбек Джунушалиев сообщил, что проекту предшествовала большая работа. Провели встречи с госорганами, исследовали транспортные потоки и заключили договор с НИИ из Санкт-Петербурга для доработки проекта. Ранее над концепцией работала японская фирма.

«Горожане проявили интерес. Мы отслеживали все соцсети, где поднимали вопрос Генплана. Были отдельные темы: транспорт, экология, застройка. Но при этом мы учитываем общий интерес города», — отметил мэр.

Мэрия получила более 200 обращений по Генплану и провела более 10 тысяч опросов среди жителей.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что мэрия открыта к предложениям и обсуждениям. Цель нынешней экспертной встречи — «закрыть те пробелы, которые существуют в нынешнем проекте Генплана». Он уточнил, что представители архитектуры из Санкт-Петербурга работали в Бишкеке мало и в основном опирались на материалы, которые подготовила мэрия.

Напомним, мэрия представила проект Генплана на суд горожан в начале октября. Общественные слушания в разрезе районов пройдут 24–25 декабря 2025 года.

После завершения всех обсуждений Генплан развития Бишкека рассмотрят на заседании кабинета министров.
