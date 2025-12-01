14:17
В Караколе торжественно открыли зимний туристический сезон

В Караколе 30 ноября состоялось официальное открытие зимнего туристического сезона. Одноименная горнолыжная база объявила о старте работы и готовности принимать гостей.

На церемонии присутствовали представители местных органов власти, сферы туризма, а также жители и гости города.

По данным правоохранительных органов, для обеспечения общественного порядка и безопасности на территории курорта дежурят сотрудники Ак-Суйского районного управления внутренних дел. Туристическая милиция ГУВД Иссык-Кульской области также будет работать в привычном режиме, контролируя безопасность приезжих.

Кроме того, в регионе принимаются дополнительные меры по повышению качества обслуживания и созданию комфортных условий для туристов.
