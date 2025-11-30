Выборы в Жогорку Кенеш. В каких округах самая низкая и самая высокая явка

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша явка по состоянию на 12.00 составила 12,07 процента от включенных в списки избирателей.
В Центризбиркоме представили информацию в разрезе округов.
Самыми активными оказались избиратели в округах:
- № 1 — 16,22 процента,
- № 13 — 15,91 процента,
- № 4 — 15,60 процента,
- № 30 — 15,33 процента,
- № 15 — 15,2 процента.
Самые пассивные избиратели отмечены в округах:
- № 20 — 7,30 процента,
- № 24 — 7,71 процента,
- № 22 — 8,10 процента,
- № 21 — 8,46 процента,
- № 23 — 9,17 процента.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.
В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.
Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.
Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.