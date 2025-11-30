Выборы в Жогорку Кенеш. В каких округах самая низкая и самая высокая явка

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша явка по состоянию на 12.00 составила 12,07 процента от включенных в списки избирателей.

В Центризбиркоме представили информацию в разрезе округов.

Самыми активными оказались избиратели в округах:

№ 1 — 16,22 процента,

№ 13 — 15,91 процента,

№ 4 — 15,60 процента,

№ 30 — 15,33 процента,

№ 15 — 15,2 процента.

Самые пассивные избиратели отмечены в округах:

№ 20 — 7,30 процента,

№ 24 — 7,71 процента,

№ 22 — 8,10 процента,

№ 21 — 8,46 процента,

№ 23 — 9,17 процента.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.