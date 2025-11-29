Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправляется на фронт

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заявил уже бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии The New York Post. Его текстовое сообщение опубликовала журналистка издания Кейтлин Дорнбос, пишет Meduza.

«Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — сказал Андрей Ермак.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, не уточнил.

28 ноября лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее днем сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у чиновника дома и на рабочем месте.