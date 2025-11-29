15:09
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправляется на фронт

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заявил уже бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии The New York Post. Его текстовое сообщение опубликовала журналистка издания Кейтлин Дорнбос, пишет Meduza.

«Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — сказал Андрей Ермак.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, не уточнил.

28 ноября лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее днем сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у чиновника дома и на рабочем месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352746/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Путин предложил остановить конфликт с Украиной по нынешней линии фронта — СМИ
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
15:01
Глава кабмина отправил посылки из Берлина в один из детских домов Бишкека Глава кабмина отправил посылки из Берлина в один из дет...
14:41
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправляется на фронт
14:20
Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС
14:14
Выборы в ЖК. ЦИК напомнила правила голосования: один избиратель — одна галочка
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 29 ноября. Как изменились цены за неделю