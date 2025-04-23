21:26
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Путин предложил остановить конфликт с Украиной по нынешней линии фронта — СМИ

Владимир Путин предложил остановить конфликт с Украиной по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, президент России предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с лидером США Дональдом Трампом.

В материале также говорится, что во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге в начале апреля Владимир Путин заявил: Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех регионов, частично остающихся под контролем Киева, и оставить за собой только те территории, которые РФ контролирует уже сейчас.

Однако источники FT утверждают, что президент России потенциально готов отказаться от своего требования полного контроля над четырьмя прифронтовыми областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, если Соединенные Штаты пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают ее контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО.

«Ведется напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов. И эта работа не может проводиться публично», — также цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова издание.

По данным Financial Times, Дональд Трамп хочет достичь соглашения между Россией и Украиной к 30 апреля, чтобы заявить о выполнении своей миротворческой миссии за первые 100 дней своего президентства.

Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на первоисточники: «Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания».
Ссылка: https://24.kg/vlast/326994/
просмотров: 7895
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. На каких условиях
Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Россия и Украина заключат сделку уже на этой неделе, заявил Дональд Трамп
В рамках пасхального перемирия Украина освободила двух пленных казахстанцев
Ситуация в Украине. Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
США выйдут из переговоров по Украине, сказал Трамп и обозвал стороны дураками
Администрация Трампа готова признать Крым российским ради мирного соглашения
США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса
Госдеп представил сторонам «контуры прочного и долговременного мира» по Украине
Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 апреля
США выйдут из&nbsp;переговоров по&nbsp;Украине, сказал Трамп и&nbsp;обозвал стороны дураками США выйдут из переговоров по Украине, сказал Трамп и обозвал стороны дураками
Отказ от&nbsp;Крыма и&nbsp;НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
23 апреля, среда
21:26
Самые дешевые отели на майские праздники россияне бронируют в Кыргызстане Самые дешевые отели на майские праздники россияне брони...
21:14
Чемпионат мира по бильярду проходит в Кыргызстане. Инициатор — Шаирбек Ташиев
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: местами дожди
20:50
В Бишкеке частично изменена схема движения автобуса № 56
20:47
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Шабдана Баатыра