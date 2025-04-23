Владимир Путин предложил остановить конфликт с Украиной по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, президент России предложил остановить боевые действия на нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с лидером США Дональдом Трампом.

В материале также говорится, что во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге в начале апреля Владимир Путин заявил: Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех регионов, частично остающихся под контролем Киева, и оставить за собой только те территории, которые РФ контролирует уже сейчас.

Однако источники FT утверждают, что президент России потенциально готов отказаться от своего требования полного контроля над четырьмя прифронтовыми областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, если Соединенные Штаты пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают ее контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО.

«Ведется напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов. И эта работа не может проводиться публично», — также цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова издание.

По данным Financial Times, Дональд Трамп хочет достичь соглашения между Россией и Украиной к 30 апреля, чтобы заявить о выполнении своей миротворческой миссии за первые 100 дней своего президентства.

Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на первоисточники: «Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания».