Общество

Очередная схема мошенников от имени Нацбанка появилась в КР: будьте осторожны

Очередная схема мошенников от имени Национального банка появилась в Кыргызстане. Регулятор призывает быть бдительными.

По его данным, для убедительности злоумышленники демонстрируют поддельные документы с логотипом Нацбанка и поддельной подписью заместителя председателя НБ КР.

«Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам. Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках», — говорится в сообщении.

Национальный банк напоминает, что не отправляет официальные документы гражданам посредством мессенджеров, не просит перевести деньги, а также не обслуживает физические лица.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и срочно обратитесь в правоохранительные органы.
