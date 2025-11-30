Неделя-24. Новое дело о массовых беспорядках и визит в Бишкек президента России

В Кыргызстане сегодня проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Избирательные участки, которых в республике 2 тысячи 492, начали работу в 8.00. За рубежом организовали 100 участков, из них 40 — в России. Число избирателей в контрольном списке составляет 4 миллиона 294 тысячи 243 человека. В день голосования для предотвращения нарушений и обеспечения порядка на службу заступили более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Читайте по теме Самороспуск Жогорку Кенеша: как событие восприняли за пределами Кыргызстана

Выборы проходят по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирают 90 депутатов, по три от каждого округа. Согласно законодательству, одному полу не может быть предоставлено более двух мандатов в округе. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения. Избиратель может поставить отметку только за одного претендента. В противном случае бюллетень признают недействительным. Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения. Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.

Очередное дело о подготовке массовых беспорядков возбудили в Кыргызстане. Всего милиция сообщила о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:

Темирлан Султанбеков (лидер Партии социал-демократов);

Шайлообек Атазов (бывший депутат Жогорку Кенеша);

Эрмек Эрматов (водитель Темирлана Султанбекова);

Дамир Мусакеев (экс-начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);

Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);

Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);

Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);

А. у. Э., 1993 года рождения;

К.Н., 1993 года рождения;

Ш.Т., 1986 года рождения.

Информации о том, кем являются последние трое задержанных, пока нет. У всех в материалах дела фигурируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников». По типу преступления указываются две статьи — 278 «Организация массовых беспорядков» (семь человек) и 326 «Насильственный захват власти» (три человека).

В Бишкеке прошли переговоры президентов Кыргызстана и России Садыра Жапарова и Владимира Путина, прибывшего в страну с государственным визитом. По итогам встречи первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил, что между двумя странами «не осталось ни одного нерешенного вопроса». Переговоры охватили широкий комплекс вопросов, включая торгово-экономические отношения, миграцию и гуманитарное сотрудничество. Стороны подтвердили, что РФ остается стратегическим союзником и крупнейшим торгово-экономическим партнером КР, на долю которой приходится почти четверть всей внешней торговли республики. Общая цель на ближайшие годы — довести товарооборот до $5 миллиардов.

В рамках торгово-экономического взаимодействия стороны обсудили барьеры, препятствующие росту взаимной торговли, особенно для швейников и малого и среднего бизнеса. Профильным госорганам поручили их устранить. Также Данияр Амангельдиев сообщил о рассмотрении возможности для кыргызстанских грузоперевозчиков находиться в России без регистрации до 180 дней (вместо нынешних 90).

Особое внимание уделили инвестициям: Российская Федерация вложила в экономику Кыргызской Республики $110 миллионов за шесть месяцев 2025 года. Отмечен вклад Российско-Кыргызского фонда развития, который с момента учреждения профинансировал более 3,5 тысячи проектов на сумму свыше $1 миллиарда.

Ключевым миграционным и гуманитарным вопросом стал доступ детей трудовых мигрантов к школам России. Данияр Амангельдиев сообщил, что Владимир Путин положительно воспринял предложение Кыргызстана и поручил проработать данный вопрос. Это стало актуальным после того, как в РФ начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в учебные заведения, и более 80 процентов из них не приняли.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия ценит поддержку русского языка в КР, где он имеет статус официального. И напомнил, что в рамках гуманитарного сотрудничества в Кыргызстане работают 157 российских преподавателей, а к 1 сентября 2027-го планируется открыть первые три из девяти строящихся школ с обучением на русском языке.

По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов, включая соглашения по миграции, стратегическому планированию, санитарно-эпидемиологическому благополучию и военно-техническому сотрудничеству. Также они заключили соглашение об условиях строительства в КР кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета и меморандум между ОАО «Кыргыз почтасы» и «Почтой России».

Перед заседанием ОДКБ для глав государств организовали этнокультурную программу, во время которой Владимира Путина заинтересовала игра молодого комузиста. Российский лидер даже попытался повторить несколько аккордов на национальном инструменте.

Бывшим операторам «Клоопа» Александру Александрову и Жоомарту Дуулатову суд изменил приговор — с пяти лет колонии на три года пробации. Их сразу освободили. Отмечается, что бухгалтерам, проходившим по делу, приговор оставили без изменения — три года пробационного периода. Ранее их всех признали виновными в призывах к беспорядкам. В «Клоопе» тогда заявили, что наказание последовало за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели отношения. Расследования выпускал журналист Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Последний заявил, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. В конце октября суд признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, «Клооп Медиа» и «Айт Айт десе».

Читайте по теме ВВП растет, инфляция ускоряется: экономические итоги 10 месяцев и прогнозы

Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11 процентов. То есть теперь в стране подорожают кредиты, которые выдают коммерческие банки. Это рассматривается как один из способов повлиять на инфляцию — с начала 2025-го она достигла 7,3 процента, в годовом выражении — 8,9 процента.

«В структуре инфляции наиболее заметный рост цен наблюдается на непродовольственные товары, главным образом, за счет удорожания импортируемых горюче-смазочных материалов, увеличения тарифов на электроэнергию, повышенного внутреннего потребления и влияния вторичного эффекта данных факторов. Стоимость продовольственных товаров демонстрирует относительно умеренную динамику роста», — сообщили в Нацбанке.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

