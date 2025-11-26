Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудников

МЧС Кыргызстана привлекло к тушению пожара в Токмоке 117 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На месте задействованы пять пожарных машин, два водовоза, ППУ, два дрона, передвижные насосные станции и другая техника.

Отмечается, что из-за ветреной погоды огонь быстро распространился и охватил значительную территорию.

Ранее МЧС сообщало, что на тушение также выехали 23 спасателя и 3 подразделения из Токмока, оперативная группа, 7 спасателей из Чуйского района, 17 сотрудников лесной службы, 10 работников МВД и 2 водовоза предприятий «Суу канал» и «Тазалык».

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.