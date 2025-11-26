17:07
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудников

Фото читателя 24.kg

МЧС Кыргызстана привлекло к тушению пожара в Токмоке 117 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На месте задействованы пять пожарных машин, два водовоза, ППУ, два дрона, передвижные насосные станции и другая техника.

Отмечается, что из-за ветреной погоды огонь быстро распространился и охватил значительную территорию.

Читайте по теме
Город накрыло дымом: в Токмоке горят сухие трава и кустарники

Ранее МЧС сообщало, что на тушение также выехали 23 спасателя и 3 подразделения из Токмока, оперативная группа, 7 спасателей из Чуйского района, 17 сотрудников лесной службы, 10 работников МВД и 2 водовоза предприятий «Суу канал» и «Тазалык».

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352367/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Город накрыло дымом: в Токмоке горят сухие трава и кустарники
В городе Ош дотла сгорел жилой дом
На климатическом саммите ООН в Бразилии произошел пожар
Более 108 миллионов сомов выплатил Кыргызгосстрах пострадавшим гражданам
В Чолпон-Ате ночью произошел пожар в кафе
Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание
Пожар в многоэтажном доме в Бишкеке ликвидировали
Пожар в многоэтажке Бишкека. Двое жителей выпрыгнули из окон и получили переломы
В Бишкеке пожар в многоэтажке, жителей эвакуировали
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
16:59
Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудников Пожар в Токмоке: к тушению привлекли более ста сотрудни...
16:40
Переговоры Жапарова и Путина: товарооборот, инвестиции и подписание документов
16:31
Запуск Nomad TV в Бишкеке — Владимир Путин назвал старт канала символичным
16:30
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
16:22
В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч