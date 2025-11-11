12:39
Общество

В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода

В связи с ремонтом подземного теплового трубопровода на участке по адресу бульвар Эркиндик,  1а и на части улицы Туголбай Ата в Бишкеке движение поездов временно приостановят с 11 по 15 ноября 2025 года. Об этом сообщило ГП НК «Кыргыз темир жолу».

Компания отмечает, что эти меры проводятся с целью обновления тепловых трубопроводов и обеспечения технической безопасности.

«Кыргыз темир жолу» просит жителей заранее планировать маршруты передвижения по городу и воздерживаться от проезда по указанным участкам в эти дни, а также приносит извинения за временные неудобства.
