На перевалах Кыргызстана выпал снег: ограничения для грузовиков остаются в силе

Из-за резкого ухудшения погоды на перевалах Кыргызстана остаются в силе временные ограничения для движения грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.
По ее данным, в большинстве регионов страны выпал снег, дорожные службы круглосуточно очищают трассы. Государственные предприятия «Кыргызавтожол-Түштүк» и «Кыргызавтожол-Түндүк» подсыпают дороги песчано-соляной смесью днем и ночью.
На 9.00 4 ноября остаются временные ограничения для движения грузовых машин на следующих участках:
— перевал Тоо-Ашуу (с 7.00);
— перевал Ала-Бель (с 5.10);
— перевал Отмок на трассе Суусамыр — Талас — Тараз (с 7.00).
Минтранс призывает водителей не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать Правила дорожного движения и заранее поменять шины на зимние.