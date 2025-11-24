В Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения

25-27 ноября на некоторых участках дорог Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает МВД.

Ограничения вводятся в связи с очередной сессией Совета Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ограничения будут действовать на следующих участках:

шоссе международного аэропорта «Манас» до границы столицы;

улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;

проспект Чуй от улицы Фучика на восток до проспекта Манаса;

проспект Манаса (Чингиза Айтматова) на юг до государственной резиденции «Ала-Арча»;

отдельные участки улиц Абдрахманова, Ибраимова и Михаила Фрунзе.

Для снижения транспортной нагрузки школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение.