13:45
Общество

В Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения

25-27 ноября на некоторых участках дорог Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает МВД.

Ограничения вводятся в связи с очередной сессией Совета Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ограничения будут действовать на следующих участках:

  • шоссе международного аэропорта «Манас» до границы столицы;
  • улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;
  • проспект Чуй от улицы Фучика на восток до проспекта Манаса;
  • проспект Манаса (Чингиза Айтматова) на юг до государственной резиденции «Ала-Арча»;
  • отдельные участки улиц Абдрахманова, Ибраимова и Михаила Фрунзе.

Для снижения транспортной нагрузки школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение. 
