В Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения

25-27 ноября на некоторых участках дорог Бишкека и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает МВД.
Ограничения вводятся в связи с очередной сессией Совета Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- шоссе международного аэропорта «Манас» до границы столицы;
- улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;
- проспект Чуй от улицы Фучика на восток до проспекта Манаса;
- проспект Манаса (Чингиза Айтматова) на юг до государственной резиденции «Ала-Арча»;
- отдельные участки улиц Абдрахманова, Ибраимова и Михаила Фрунзе.
Для снижения транспортной нагрузки школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение.