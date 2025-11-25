13:10
В Каркыре началось строительство нового туристического центра

В Тюпском районе Иссык-Кульской области, на джайлоо Каркыра, начато строительство нового современного туристического центра. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Куля.

По их данным, местный предприниматель представил проект строительства и обратился за поддержкой. Решением наблюдательного совета ему выделен беспроцентный кредит в размере 15 миллионов сомов.

Согласно проекту, планируется возвести 19 корпусов общей вместимостью 200 человек. На территории разместятся административное здание, столовая, конференц-зал, развлекательная зона и медицинский пункт.

В фонде отметили, что реализация проекта не только создаст новые рабочие места, но и обеспечит отдыхающих и иностранных туристов современными условиями. Первый транш средств уже профинансирован, строительные работы продолжаются.
