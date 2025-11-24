15:19
Общество

В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента

В Ош доставлена очередная партия интерактивных панелей, переданных от имени президента Садыра Жапарова. Новое оборудование получили школы № 41 имени Х.Абдуллаева и № 1 имени Федченко. Общая стоимость поставки составила 12 миллионов 400 тысяч сомов, всего передано 62 панели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Интерактивные устройства учебным заведениям вручил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев.

Он отметил, что такая поддержка значительно расширяет возможности педагогов и соответствует современным требованиям к обучению. По словам градоначальника, обеспечение школ техникой, которая облегчает работу учителя и делает уроки интереснее для учеников, является одной из ключевых задач.

Ранее восемь образовательных учреждений Оша уже получили 14 интерактивных панелей. В муниципалитете сообщили, что оснащение школ современным оборудованием от имени главы государства будет продолжено.
