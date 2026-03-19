На трассах запустили систему «Автоураган»: нарушения фиксируются автоматически

В Кыргызстане начала работать новая система контроля за соблюдением Правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

По данным ведомства, в рамках проекта «Безопасная страна» внедрена современная система «Автоураган».

Новые комплексы установлены на ключевых трассах:

Бишкек — Кордай;

Бишкек — Нарын — Торугарт;

Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол.

Система в автоматическом режиме фиксирует ряд нарушений, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, игнорирование дорожных знаков, а также наличие неоплаченных штрафов.

В МВД подчеркнули, что основная цель внедрения системы — не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни граждан.