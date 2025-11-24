12:10
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

В Минстрое разъяснили суть введения платных услуг в сфере градостроительства

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев провел встречу с руководителями более чем 100 стройкомпаний страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии также приняли участие председатель Союза строителей Чолпонбек Акматов, заместители министра, директора департаментов министерства, а также все инспекторы Государственного архитектурно-строительного контрольного департамента.

В ходе встречи Нурдан Орунтаев подробно разъяснил положения постановления кабинета министров № 393 от 2 июля 2025 года и внесенные в него изменения.

Отмечено, что в Положение о порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля внесены дополнения. Теперь внесение в реестр строящихся объектов данных о капитальном строительстве, реконструкции, перепрофилировании и перепланировке (за исключением объектов, финансируемых из республиканского и местных бюджетов) будет осуществляться на платной основе. Размер и порядок оплаты устанавливаются нормативными правовыми актами.

Основные цели введения платных услуг:

  • создание единого механизма регистрации объектов;
  • повышение качества и безопасности строительства;
  • формирование реестра строящихся объектов;
  • обеспечение постоянного государственного контроля в строительстве;
  • снижение коррупционных рисков.

Министр подчеркнул, что данные изменения направлены на укрепление порядка в строительной сфере, создание единого механизма регистрации объектов и обеспечение безопасности на всех этапах строительства.

«Наша задача — сформировать открытый, системный и ответственный контроль, а также поддерживать строительную отрасль», — отметил он.

В ходе встречи руководители стройфирм задали ряд вопросов и внесли свои уточнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352011/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане
Мы не берем ответственность за частную фирму: мэр о ситуации вокруг «Кут Строй»
Рост нарушений в строительной сфере зафиксировал Минстрой
Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
На улицах Бишкека проверяют качество асфальтобетона
В микрорайоне «Эне-Сай» города Ош начали асфальтировать внутренние дороги
В Бишкеке закрыли незаконно работавшую стройкомпанию
В Бишкеке разрабатывают спецусловия для строительства конгресс-холла
У гостиницы Jannat Resort выявили и снесли незаконную постройку на берегу реки
В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
12:05
Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по...
12:00
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
11:55
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц
11:40
Государству нанесен крупный ущерб при установке водяных счетчиков в Таласе
11:35
После массовой драки в городе Манасе задержали 22 подростка