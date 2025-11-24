В Минстрое разъяснили суть введения платных услуг в сфере градостроительства

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев провел встречу с руководителями более чем 100 стройкомпаний страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии также приняли участие председатель Союза строителей Чолпонбек Акматов, заместители министра, директора департаментов министерства, а также все инспекторы Государственного архитектурно-строительного контрольного департамента.

В ходе встречи Нурдан Орунтаев подробно разъяснил положения постановления кабинета министров № 393 от 2 июля 2025 года и внесенные в него изменения.

Отмечено, что в Положение о порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля внесены дополнения. Теперь внесение в реестр строящихся объектов данных о капитальном строительстве, реконструкции, перепрофилировании и перепланировке (за исключением объектов, финансируемых из республиканского и местных бюджетов) будет осуществляться на платной основе. Размер и порядок оплаты устанавливаются нормативными правовыми актами.

Основные цели введения платных услуг:

создание единого механизма регистрации объектов;

повышение качества и безопасности строительства;

формирование реестра строящихся объектов;

обеспечение постоянного государственного контроля в строительстве;

снижение коррупционных рисков.

Министр подчеркнул, что данные изменения направлены на укрепление порядка в строительной сфере, создание единого механизма регистрации объектов и обеспечение безопасности на всех этапах строительства.

«Наша задача — сформировать открытый, системный и ответственный контроль, а также поддерживать строительную отрасль», — отметил он.

В ходе встречи руководители стройфирм задали ряд вопросов и внесли свои уточнения.