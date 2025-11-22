14:54
Глобальный индекс терроризма: Кыргызстан — одна из безопасных стран мира

Кыргызстан признан одной из наиболее безопасных стран мира. Об этом свидетельствуют данные глобального индекса терроризма — 2025.

КР находится на 100-м месте с нулевым индексом террористических угроз.

По уровню безопасности Кыргызстан опередил Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Турцию, ОАЭ, Китай и Россию, а также Запад, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Испанию.

Казахстан и Туркменистан также расположились на 100-й позиции рейтинга.

В топ-10 стран с очень высоким уровнем терроризма входят Буркина-Фасо, Пакистан, Сирия, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Израиль, Афганистан, Камерун.

Отмечается, что наблюдается негативная динамика: число государств, где в текущем году были зафиксированы теракты, выросло с 58 до 66.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351875/
просмотров: 124
