В Бишкеке 24 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

24-26 ноября — район, ограниченный улицами Лермонтова, Первомайской, БЧК и жилмассивом «Бакай-Ата».

Умутжан Аманбаев

Родился 24 ноября 1974 года. Заместитель министра финансов, директор Центрального казначейства Министерства финансов КР.

Алмаз Салиев

Родился 24 ноября 1974 года. Председатель Государственной таможенной службы.

Памятные даты

Прошла инаугурация Сооронбая Жээнбекова

Фото Султана Досалиева. Удостоверение президента

24 ноября 2017 года в государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считался официально вступившим в должность президента.

Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

На инаугурацию были приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010-го.

Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года ушел в отставку.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Анатолий Арефьев

Фото из интернета. Анатолий Арефьев

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Жоржа Бизе (1949), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (1949), «Князь Игорь» Александра Бородина (1954), «Токтогул» Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере (1958), «Неизвестный солдат» Константина Молчанова (1967).

Работая главным художником театра, занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.

Родился сценограф Абдусалам Абдурахманов

Фото open.kg. Абдусалам Абдурахманов

Родился 24 ноября 1940-го в селе Лейлек Ошской области.

В 1966-1973 годах работал в Кыргызском государственном академическом театре декоратором, затем заведующим отделом декорации и постановочной частью, в 1980-м — в редакции еженедельника «Кыргызстан маданияты».

С 2000 года — член Союза художников Кыргызской Республики.

Художник-постановщик многих известных спектаклей Кыргызского национального академического театра драмы.

