В российской Югре расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам

Власти Югры расширяют перечень профессий, на которые нельзя нанимать мигрантов по трудовым патентам. С 1 января следующего года он будет распространяться на 27 видов экономической деятельности, включая работу в традиционных отраслях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Руслана Кухарука.

«Сегодня у меня уже готов проект документа, коллеги его проработали. Для того чтобы защитить рынок труда Югры, у нас добавляется еще пять видов экономической деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранцев по патентам. С 1 января 2026-го их добавят к основному перечню, где запрещен труд иностранных граждан», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что сейчас в округе запрет распространяется на 22 сферы — здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг. В числе новых ограничений Руслан Кухарук назвал работу курьером, а также традиционные виды промысла — сбор дикоросов и рыболовство.

«Мы на 30 процентов увеличиваем стоимость авансового платежа на выдачу патентов для иностранцев. Сегодня это не самая максимальная планка, которая существует в нашей стране, но это действующая мера. Это, естественно, ощутят на себе работодатели, что, в свою очередь, повлияет на принятие решения об экономической эффективности привлечения иностранной рабочей силы по сравнению с той, которая есть здесь, на внутреннем рынке труда», — добавил он.

Размер патента на трудовую деятельность для иностранца в Югре составляет 11 тысяч 97 рублей в месяц.

По словам главы округа, только в 2025 году с территории Югры выдворено более 1 тысячи мигрантов, незаконно находившихся в России.