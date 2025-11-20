За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета. Об этом 24.kg сообщила начальник отдела по координации и контролю Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) Нуржан Адылова.

По ее словам, из них 17 фактов по Джалал-Абадской области совершил один несовершеннолетний, который периодически занимался вымогательством. В отношении него возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры.

Для сравнения: за 2024 год по республике выявлено восемь фактов вымогательства среди учащихся общеобразовательных учреждений, в 2023-м — шесть.

На профилактическим учете состоит около 3 тысяч подростков.