13:23
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета

За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета. Об этом 24.kg сообщила начальник отдела по координации и контролю Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) Нуржан Адылова.

По ее словам, из них 17 фактов по Джалал-Абадской области совершил один несовершеннолетний, который периодически занимался вымогательством. В отношении него возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры.

Для сравнения: за 2024 год по республике выявлено восемь фактов вымогательства среди учащихся общеобразовательных учреждений, в 2023-м — шесть.

На профилактическим учете состоит около 3 тысяч подростков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351631/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт среди школьников на Иссык-Куле прокомментировали в Минпросвещения
Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
В Оше задержаны лжемилиционеры. Подозреваются в вымогательстве $30 тысяч
Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош
Массовое отравление. Шаурма — запрещенный продукт для школ — ЦГСЭН
ЦГСЭН сообщает о 84 пострадавших в школьной столовой. Расследование продолжается
После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
Популярные новости
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
20 ноября, четверг
12:53
Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» эне...
12:48
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
12:29
О расширении контактов деловых кругов Кыргызстана и Беларуси рассказал посол
12:27
В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре
12:20
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании