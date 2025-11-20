Энергосберегающие украшения. Бишкек начали оформлять к Новому году

Площадь Ала-Тоо в Бишкеке начали готовить к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, с учетом пожеланий и обращений горожан для организации более комфортной прогулочной зоны в этом году главная елка будет установлена на северной стороне площади — это позволит расширить пространство для отдыха, семейных фотографий и проведения праздничных мероприятий.

«Принимая во внимание требования закона о тишине и рекомендации по экономии электроэнергии, выстроен алгоритм работы и план оформления центральной площади. Все решения принимаются с учетом энергосбережения, безопасности и удобства для горожан. При оформление елки максимально используются материалы, приобретенные в прошлые годы: световые гирлянды, декоративные элементы, игрушки и малые архитектурные формы. Ежегодно эти элементы получают новое дизайнерское решение и используются повторно. Энергопотребление елки составит 53 киловатт-часа», — говорится в сообщении.

В этом году на площади хотят залить большой ледовый каток, его площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Начнут оформлять прогулочные и фуд-зоны.

В прошлом году партнеры вложили в оформление площади порядка 28 миллионов сомов. В этом году объем их вклада возрастет, так как полностью обновляются реквизит, элементы оформления прогулочной зоны, домики и декоративные конструкции.

Монтажные работы уже начались: проводится проверка гирлянд, устанавливаются базовые конструкции и декоративные элементы. Новогоднее оформление площади Ала-Тоо традиционно объединит современные элементы, праздничную атмосферу и национальный стиль. Завершение всех монтажных работ планируется к середине декабря.

Прогулочные и фуд-зоны, а также массовые мероприятия будут завершать работу в 22.00.