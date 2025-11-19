Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже

В соцсетях набирает обороты обсуждение свежих кадров, снятых с высоты на участке реконструкции проспекта Чуй в центре Бишкека. Пользователи возмущены, что проезжая часть стала уже по сравнению с той, что была до реконструкции.
Фото из социальных сетей. Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции стал заметно уже
Официальных разъяснений от мэрии или дорожных служб пока не поступало.
Напомним, реконструкция ведется в рамках строительства проекта «Old Бишкек». Согласно ранее озвученным срокам, движение по проспекту Чуй планируют открыть к 1 декабря.