Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже

В соцсетях набирает обороты обсуждение свежих кадров, снятых с высоты на участке реконструкции проспекта Чуй в центре Бишкека. Пользователи возмущены, что проезжая часть стала уже по сравнению с той, что была до реконструкции.

Фото из социальных сетей. Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции стал заметно уже

На кадрах видно, что новая трассировка дороги имеет выраженное сужение и изгиб. Горожане опасаются, что такая конфигурация создаст дополнительные заторы на одном из самых загруженных перекрестков столицы. В комментариях пишут, что «движение в этом месте и так сложное», а новый профиль проезда «может только усугубить ситуацию».

Официальных разъяснений от мэрии или дорожных служб пока не поступало.

Напомним, реконструкция ведется в рамках строительства проекта «Old Бишкек». Согласно ранее озвученным срокам, движение по проспекту Чуй планируют открыть к 1 декабря.