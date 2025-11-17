Конфликт среди школьников на Иссык-Куле прокомментировали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения прокомментировали 24.kg ситуацию в школе № 7 села Пристань-Пржевальск, где родители учащихся пожаловались на насилие над детьми.

По данным пресс-службы ведомства, 2 ноября 2025 года социальному педагогу школы поступила информация, что учащиеся 9—10—11-х классов намерены встретиться в лесопосадке рядом с улицей Садовая примерно в 20.30–21.00, и что там, возможно, проявление насилия.

Сотрудники школы своевременно передали информацию в ОВД Каракола. На месте встречи социальный педагог и учитель обнаружили действующих и бывших учеников школы.

Инспектор по делам несовершеннолетних, также прибывший на место, связался с родителями учащихся и передал им детей. 3 ноября с участием школьников и их родителей провели собрание. Сейчас продолжается разбирательство по данному факту.

Кроме того, на основании приказа каракольского отдела образования в школе № 7 проводится проверка с целью предотвращения насилия, правонарушений и обеспечения безопасной образовательной среды.

Дополнительную информацию чиновники обещают предоставить по итогам разбирательства.

Министерство просвещения призывает родителей контролировать времяпровождение детей, особенно в вечернее время, не допускать их нахождение на улице без присмотра и уделять особое внимание их воспитанию.

Ранее одна из родительниц сообщила, что группа из восьми старшеклассников избивала подростков палками и ногами, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими. Она настаивает на личной встрече с главой ГКНБ.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, факты насилия в школе не зафиксированы.