11:26
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым

Родители учащихся школы № 7 села Пристань-Пржевальск настаивают на личной встрече с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Об этом 24.kg сообщила член родительского комитета 9 «А» класса Мария Царева.

По ее словам, родители подали коллективное ходатайство на имя начальника ОВД Каракола с просьбой официально прокомментировать ситуацию.

Читайте по теме
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников

«Мы удивлены, почему после такого количества поданных заявлений их до сих пор не объединили в одно дело, что было бы логично», — сказала Мария Царева.

Ранее сообщалось, что группа из восьми старшеклассников избивала подростков палками и ногами, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, факты насилия в школе не зафиксированы.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351134/
просмотров: 1090
Версия для печати
Материалы по теме
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле
Камчыбек Ташиев поручил ускорить строительство аэропорта «Джалал-Абад»
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00
Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене
Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с&nbsp;Таджикистаном Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Бизнес
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
17 ноября, понедельник
11:24
Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВД Кыргызстана Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВ...
11:21
В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание
11:17
Новый порядок взыскания налоговой задолженности начнет действовать с 2026 года
11:16
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
11:08
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет