Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым

Родители учащихся школы № 7 села Пристань-Пржевальск настаивают на личной встрече с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Об этом 24.kg сообщила член родительского комитета 9 «А» класса Мария Царева.

По ее словам, родители подали коллективное ходатайство на имя начальника ОВД Каракола с просьбой официально прокомментировать ситуацию.

«Мы удивлены, почему после такого количества поданных заявлений их до сих пор не объединили в одно дело, что было бы логично», — сказала Мария Царева.

Ранее сообщалось, что группа из восьми старшеклассников избивала подростков палками и ногами, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, факты насилия в школе не зафиксированы.

