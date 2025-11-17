Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым

Родители учащихся школы № 7 села Пристань-Пржевальск настаивают на личной встрече с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Об этом 24.kg сообщила член родительского комитета 9 «А» класса Мария Царева.
По ее словам, родители подали коллективное ходатайство на имя начальника ОВД Каракола с просьбой официально прокомментировать ситуацию.
«Мы удивлены, почему после такого количества поданных заявлений их до сих пор не объединили в одно дело, что было бы логично», — сказала Мария Царева.
Ранее сообщалось, что группа из восьми старшеклассников избивала подростков палками и ногами, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими.
По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, факты насилия в школе не зафиксированы.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.