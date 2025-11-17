16:06
Общество

Драка водителей. Состояние пострадавшего средней тяжести

Состояние пострадавшего в ходе драки водителей вблизи села Константиновка Аламединского района средней тяжести. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, 15 ноября в 16.00 в отделение травматологии Чуйской областной больницы по линии скорой медицинской помощи поступил 20-летний пациент.

В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

«Предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожная гематома затылочной области, ушиб и растяжение связок правой кисти, а также ушиб мягких тканей средней трети левой голени». Пациент получает необходимое лечение», — отметили в МЗ КР.

После драки, напомним, по подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек. Они водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
